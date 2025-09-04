Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что монумент стал зримым отражением "великой эпохи и великой страны"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Памятник Юрию Андропову, который 15 лет возглавлял Комитет государственной безопасности (КГБ) и 15 месяцев руководил СССР, появился у Академии внешней разведки (АВР) России. Его торжественно открыли сегодня директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. На церемонию также пришли представители руководства и ветераны СВР России, преподаватели и слушатели АВР, сообщили ТАСС в пресс-бюро СВР.

Выступая на церемонии, Нарышкин отметил, что монумент стал зримым отражением "великой эпохи и великой страны". Он обратил внимание на то, что Андропов дольше кого бы то ни было возглавлял КГБ, внес незаурядный вклад в историю органов государственной безопасности и страны в целом, уделял повышенное внимание внешней разведке и ее "кузнице кадров", тогда - Краснознаменному институту.

"На всех этапах своего жизненного пути Юрий Владимирович проявлял целеустремленность и верность долгу, принципиальность и личную скромность. И главное - чувство патриотизма, любовь к Родине на всех постах и должностях, ставя во главу угла государственные, а не личные интересы", - подчеркнул Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов.

Мединский поблагодарил СВР и ее руководству за активные усилия по сохранению исторической памяти. По его словам, эта важная работа ведется, в том числе, путем увековечивания имен таких выдающихся государственных деятелей, как Андропов - "первый чекист, возглавивший наше государство".

По мнению директора СВР России, имя Андропова, которое присвоено АВР в 2018 году, академия несет достойно. Нарышкин заверил, что с оптимизмом смотрит в будущее, поскольку у молодых разведчиков - нынешних слушателей академии, есть самые важные составляющие для профессионального и личного успеха: любовь к Родине, чувство долга и желание достойно служить на благо Отечества.

Памятник Андропову

Юрий Андропов возглавлял КГБ с 1967 года по 1982 год. 12 ноября 1982 года на экстренном внеочередном пленуме ЦК КПСС был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, сменив на этом посту умершего 10 ноября Леонида Брежнева. Андропов руководил страной до смерти в феврале 1984 года.

Как отметили в пресс-бюро СВР, "учитывая значительную роль Андропова в истории отечественных спецслужб и государства, по инициативе руководства СВР России и во взаимодействии с Российским историческим и Российским военно-историческим обществами был разработан проект, изготовлен и установлен бюст Андропова в АВР. Автор монумента - известный скульптор-монументалист Денис Стритович, победивший в творческом конкурсе, организованном Российским военно-историческим обществом.