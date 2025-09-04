Власти региона также запустят еще одну меру поддержки - подарочные наборы семьям с новорожденными

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Студентки в Ростовской области, обучающиеся на очном отделении и готовящиеся стать мамами, смогут с 2026 года единовременно получить 100 тыс. рублей господдержки. Власти региона в будущем году также запустят еще одну меру поддержки - подарочные наборы семьям с новорожденными, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на врио губернатора Юрия Слюсаря.

"Еще одна мера поддержки заработает в регионе со следующего года для будущих мам - тех, кто учится очно. Они смогут получать единовременную выплату в 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности", - заявил Слюсарь на форуме "Стратегия 2030", где подводят предварительные итоги общественного обсуждения предложений по обновлению Стратегии развития Ростовской области до 2030 года.

Врио губернатора рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми в Ростовской области. В частности, каждая донская семья, в которой появляется ребенок, со следующего года будет получать набор товаров и вещей, которые нужны малышам в первые недели жизни. Сумма подарка составит 20 тыс. рублей. При этом в случае рождения двойни или тройни подарок получит каждый ребенок.

С 2026 года также начнет работу и институт «социальных нянь» для семей с детьми до трех лет. Врио губернатора напомнил, что с начала года в Ростовской области работает новая мера поддержки: молодые семьи при рождении третьего и последующих детей получают единовременную выплату в 300 тыс. рублей. Такой помощью уже воспользовались около 850 семей.

"Более миллиарда рублей мы закладываем в трехлетний бюджет на продление этого вида помощи. Семья, дети, поддержка рождаемости, здоровье людей, сохранение населения - это то, вокруг чего строятся все наши планы", - цитирует руководителя региона пресс-служба правительства.

Обновить стратегию развития Ростовской области врио губернатора предложил весной в ходе отчета правительства региона перед депутатами Законодательного Собрания. Он отметил, что это нужно сделать для того, чтобы учесть в документе новые национальные проекты, а также решение актуальных вопросов, которые беспокоят жителей. В течение нескольких месяцев на Дону в формате стратегических сессий проходило общественное обсуждение документа, от жителей и экспертов поступило около 16 тыс. предложений и инициатив. Их проанализируют в региональном правительстве и учтут при формировании бюджета на следующий трехлетний цикл.