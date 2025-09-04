В Башкирии дети войны получат право обслуживания в МФЦ без очереди

Для них также предусмотрена выдача удостоверений, единовременная выплата, право вне очереди пользоваться медицинскими услугами и получать путевку в организации стационарного социального обслуживания

УФА, 4 сентября. /ТАСС/. Госсобрание Башкирии подготовило изменения в закон "О детях войны", они получат право внеочередного обслуживания в офисах МФЦ, сообщили в пресс-службе парламента республики.

"Депутаты Государственного собрания планируют внести изменения в закон о поддержке детей войны, расширяющие меры поддержки для этой категории граждан. Законопроект направлен на улучшение условий предоставления социальной поддержки "детей войны" в виде внеочередного обслуживания в офисах Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", - сказано в сообщении.

По информации Госсобрания, в регионе проживает более 113 тыс. "детей войны" или граждан, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Для них предусмотрена выдача удостоверений, единовременная выплата, право вне очереди пользоваться медицинскими услугами по программе госгарантий и вне очереди получать путевку в организации стационарного социального обслуживания.