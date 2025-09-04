В нем будут представлены туристические агентства и можно будет приобрести товары местных производителей

ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Первый туристский информационный центр намерены открыть в Пятигорске к 2026 году. В нем будут представлены туристические агентства и можно будет приобрести товары местных производителей, сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Мы планируем запустить муниципальный туристский информационный центр, где будут представлены крупные наши туристические агентства и два наших крупных предприятия со своей продукцией, направленной на популяризацию города - это "Пятигорская бронза" и издательство "Снег". Я думаю, там мы сделаем проект с открытками, чтобы вернуть эту традицию - отправлять с курорта домой или друзьям открытку, написанную от руки", - сообщил Ворошилов.

По его словам, центр планируют открыть в следующем году. "Думаю, в следующем году откроем его. Мы близки к этому, знаю, где он будет, надо только решить некоторые организационные вопросы", - добавил спикер.