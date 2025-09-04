В основном там скопились крупногабаритные отходы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Волонтеры общественного экологического проекта "Чистая Арктика" расчистили крупную несанкционированную свалку в городе Инта Республики Коми, сообщили в пресс-службе проекта. За два дня на площади около 5 тыс. кв. м собрано около 110 куб. м или 36 тонн мусора.

"Волонтеры вышли на расчистку несанкционированной свалки, которая образовалась на площади в 5 тысяч квадратных метров. В основном там скопились крупногабаритные отходы - остатки от разбора домов, оконные рамы, мебель, бревна. Их сюда свозили местные жители. Волонтеры разбирали свалку два дня. В итоге они собрали 110 кубометров мусора - это порядка 36 тонн отходов. После уборки добровольцы высадили в городском сквере рябины и березы", - отметили в пресс-службе.

Общественный экологический проект "Чистая Арктика" реализуется во всех арктических регионах с 2021 года. За это время к нему присоединилось более 7 700 человек. Они собрали около 19 800 тонн отходов и очистили 791 га арктической земли. Генеральным партнером проекта выступает госкорпорация "Росатом", генеральным информационным партнером - агентство ТАСС.