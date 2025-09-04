На Триумфальной арке в Париже вывесили плакат с лозунгом о советских воинах

Организаторам акции может грозить до 15 лет тюремного заключения

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Парижа начала расследование после того, как неизвестные вывесили плакат с лозунгом о советских солдатах на Триумфальной арке в центре Парижа. Об этом сообщило радио France Info.

"Скажи спасибо советскому солдату-победителю", - гласила надпись на одном из плакатов, которые появились на монументе в среду вечером.

Как отмечает радиостанция, плакаты быстро сняли, а прокуратура начала расследование в связи с "повреждением или уничтожением имущества, классифицированного как исторический памятник, в ходе собрания, в интересах иностранного государства, предприятия или организации". Отмечается, что организаторам акции может грозить до 15 лет тюремного заключения.