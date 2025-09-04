Глава РФПИ ранее опубликовал изображение, где тигр, медведь и панда с нарисованными над ними флагами Индии, России и Китая пьют чай из самовара

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев добавил к ранее опубликованному изображению с символами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) американского орлана. Соответствующую публикацию он сделал в X.

Ранее глава РФПИ опубликовал в X изображение, где тигр, медведь и панда с нарисованными над ними флагами Индии, России и Китая пьют чай из самовара. В публикации он добавил теги, посвященные ШОС.

В обновленном изображении, помимо перечисленных образов стран, входящих в ШОС, между символами России и Китая появился белоголовый орлан с флагом США над ним. "Представьте себе", - написал Дмитриев, добавив в конце эмодзи голубя с оливковой ветвью, символизирующего мир.