ТОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увеличить штрафы для должностных и юридических лиц за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве и ремонте дорог, а также железнодорожных переездов. Об этом парламентарий заявил ТАСС в ходе рабочей поездки в Томск.

"Позиция ЛДПР твердая и понятная: коммунальная сфера должна вернуться под контроль государства. ЖКХ должно работать в интересах граждан и служить целям общества, а не извлечению прибыли. Предлагаем увеличить штрафы для должностных и юридических лиц за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве или ремонте дорог, а также железнодорожных переездов", - сказал Слуцкий.

Поводом стали многочисленные жалобы жителей Томска на затянувшиеся работы на теплосетях, из-за которых перекрыты улицы, а в домах нет горячей воды. Депутат подчеркнул, что проблема имеет общероссийский характер. По его словам, аналогичные жалобы поступают в партию из разных регионов страны.

Слуцкий также отметил, что при осмотре улицы Герцена в центре Томска повсеместно фиксировались незавершенные земляные работы. Он заявил о необходимости четкого плана модернизации инженерных сетей и подчеркнул, что "подобным вещам в современной России не место". "Мы потребуем от мэрии Томска и компании "ТомскРТС" отчета: почему ремонт тепломагистрали затянулся? Кто виноват и кто понесет ответственность", - добавил лидер ЛДПР.

В настоящее время согласно статье 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве и ремонте дорог должностным лицам грозит штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.