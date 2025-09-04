Больше всего жалоб поступило от пользователей из США

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сбой в работе платформы Steam наблюдается в РФ и других странах. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из США (более 14,6 тыс.). 58% пользователей отметили проблемы с осуществлением покупок, 22% - сбой в работе сайта, 20% - в подключении к серверу.

По данным сервиса на 18:15 мск, за последний час на работу платформы пожаловались 3,2 тыс. россиян. Так, 54% пользователей отметили сбой в работе сайта, 27% - общий сбой, 11% - сбой в работе мобильного приложения, 5% - сбой в работе личного кабинета.

Неполадки в работе платформы также были зарегистрированы в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, Франции и некоторых других странах.

Сервис Steam принадлежит разработчику компьютерных игр Valve. Через платформу распространяются игровые новости, компьютерные игры и обновления для них. Steam распространяет игры как самой Valve, так и сторонних разработчиков по соглашению с материнской компанией.