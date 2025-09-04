Глава Союза армян России призвал все народы РФ поддержать бойцов СВО

Ара Абрамян отметил, что "не обязательно давать деньги" - можно поднимать патриотизм и говорить о единстве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Союза армян России Ара Абрамян призвал все народы многонациональной России сохранять единство и поддерживать бойцов СВО. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению 7 сентября в Государственном Кремлевском дворце юбилейных мероприятий к 25-летию организации.

"Мы есть во всех регионах, работаем со всеми, участвуем в спецоперации - людьми и так далее. Сегодня у нас филиалы в 640 городах. Какие цели и задачи мы сегодня ставим? Именно патриотизм, патриотическое направление. Я выступал в разных университетах, рассказывал об этом студентам - для победы нужны действия каждого из нас. Не обязательно давать деньги - скажите доброе слово соседу, поднимайте патриотизм, говорите - мы едины, мы будем бороться, скажите детям писать туда письма, чтобы все знали - народ, Россия вместе с ними", - сказал Абрамян.

"Мы должны работать - мы, армяне, грузины, другие народы, у нас в России живет около 220 народов - мы должны быть вместе. Мы счастливы, когда мы едины, когда мы все вместе", - подчеркнул он.

Союз армян России объединяет как проживающих в РФ граждан Армении, так и граждан России, имеющих армянские корни.