МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Всероссийский туристический форум "Открытый Дагестан" и Международный фестиваль народных художественных промыслов "Хранители традиций" пройдут в Махачкале с 25 по 28 сентября. В них примут участие представили туриндустрии и мастера народных промыслов из российских регионов, Киргизии и Белоруссии, сообщили ТАСС в Минтуризме Дагестана.

"С 25 по 28 сентября в Махачкале пройдут Всероссийский туристический форум "Открытый Дагестан" и Международный фестиваль народных художественных промыслов "Хранители традиций". Мероприятия объединят представителей со всей России, Беларуси и Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Участниками мероприятий станут лидеры туриндустрии, а также представители власти и бизнеса. В программе запланированы пленарные заседания, практические сессии по поддержке народных художественных промыслов, консультации по авторскому праву и дискуссия о перспективах Северного Кавказа как нового туристического хаба России. Выставка народных художественных промыслов развернется по улице Пушкина и на бульваре Сулеймана Стальского. На площадке также пройдут мастер-классы по ремеслам, настольным и народным играм, показы национальных костюмов и дефиле современных дизайнеров, концерты, киносеансы и вечерние развлекательные программы.

"Здесь представят чеканку, ювелирные изделия, керамику, резьбу по дереву, кожевенные работы и другие традиционные ремесла. Все изделия максимально аутентичны и отобраны специально для этого события. Это уникальная возможность приобрести оригинальные сувениры ручной работы, которые невозможно найти в магазинах или на маркетплейсах, и услышать историю развития народных художественных промыслов из уст самих мастеров", - добавили в министерстве.

На мероприятии планируют установить рекорд по самой массовой лезгинке. Танец одновременно исполнят более 400 человек.

Форум и фестиваль проводятся в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при поддержке администрации Махачкалы. Организатором выступает министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана. ТАСС - генеральный информационный партнер.