Это будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей, указала зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Курсы по семьеведению должны вводиться не только в школах, но и в других образовательных учреждениях, например, в детских садах и вузах. Об этом зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена Вторыгина заявила на стратсессии "Семейные ценности в современном обществе: вызовы и возможности", которая стала частью Международного форума потребкооперации в Архангельске.

"Уроки семьеведения в школах также будут способствовать сохранению традиционных семейных ценностей. Но такие курсы должны вводиться и в других образовательных учреждениях: колледжах, вузах и даже в детских садах", - приводят ее слова в пресс-службе правительства Архангельской области.

Депутат отметила, что в Архангельской области проделана большая работа по поддержке многодетных и студенческих семей, а также одиноких родителей. В регионе реализуется проект "Семья Поморья", который в том числе помогает решать вопросы, связанные с безопасностью детства, здоровьем матери и ребенка, улучшением социальной инфраструктуры для семей.

"Благодаря самым разным мерам поддержки в Архангельской области за последние годы ощутимо увеличилось число многодетных семей. Это говорит об эффективности проводимой комплексной работы. Много делается, но еще больше предстоит впереди", - сказала она.

В 2024 году уроки по семьеведению в рамках внеурочных занятий проводились в 97 образовательных организациях региона. В частности, в прошлом учебном году такие занятия начали проводить в гимназии № 25 Архангельска. По словам ее директора, курс проводился в рамках внеурочной деятельности и оказался успешным, отметили власти Архангельской области.

Участие в работе площадки приняли представители регионального правительства, депутаты, педагоги, эксперты и родители из Поморья и других регионов. Итогом стратсессии станут практические предложения и рекомендации, направленные на повышение роли материнства и отцовства и эффективное внедрение семьеведения в образовательных организациях.