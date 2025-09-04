Объект станет центром массового спорта, а также позволит проводить соревнования регионального уровня, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Ленинградская область и концерн "Росэнергоатом" подписали соглашение о строительстве крытой ледовой арены в Сосновом Бору. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

"С концерном "Росэнергоатом" согласовали не только финансовое участие в строительстве крытой ледовой арены в Сосновом Бору, но и сроки строительства - планируем ввод через три года после старта строительных работ", - говорится в сообщении.

Комплекс площадью около 9 тыс. кв. м объединит каток стандартного размера 60 на 30 м, тренировочную площадку, залы гимнастики и хореографии, трибуны для зрителей. Арена станет центром массового спорта и подготовки юных хоккеистов, а также позволит проводить соревнования регионального уровня.