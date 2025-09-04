Продолжается работа по переводу станции в режим генерации

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, где в том числе провел совещание по состоянию станции и переводу ее в режим генерации, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

"Важной частью программы стало посещение Запорожской атомной электростанции, где Сергей Кириенко провел совещание, посвященное вопросам текущего состояния и перспективам перевода станции в режим генерации в соответствии со всеми нормами и регламентами атомной отрасли России", - говорится в сообщении.

Как уточнили на ЗАЭС, Кириенко отметил слаженную работу как администрации города - спутника Энергодара, так и коллектива станции.

"Подготовка к зиме ведется в плановом режиме, социальным объектам уделяется первостепенное внимание, а работа по переводу станции в режим генерации продолжается", - приводятся в сообщении слова замруководителя администрации президента.

В рамках визита Кириенко также осмотрел капитально отремонтированный плавательный бассейн Запорожской АЭС, открытый ранее после масштабной реконструкции.