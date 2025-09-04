Пенсионеры в Ленобласти впервые смогут пройти курсы по основам бизнеса

Участников ожидает консультационное сопровождение от опытных наставников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Бизнесмены из Ленинградской области старше шестидесяти лет получат возможности пройти обучение предпринимательству. Старт программы запланирован на начало сентября, сообщает пресс-служба Ленинградского фонда поддержки предпринимательства.

"В Ленинградской области впервые пройдет обучение предпринимательству для бизнесменов старше 60 лет. Федеральная программа "Серебряный старт" начнет свою работу 8 октября", - отмечается в сообщении.

Программа для жителей серебряного возраста предполагает не только образовательную часть - модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности, но и грантовое финансирование. Кроме того, участников ожидает консультационное сопровождение от опытных наставников.

"Мы сознательно уходим от устаревшей модели, где люди в этом возрасте просто "доживали", к принципиально новой парадигме - модели активного долголетия, включающей социальную, культурную и, что крайне важно, экономическую деятельность. В этих условиях "Серебряный старт" становится стратегическим проектом, решающим сразу несколько государственных задач: вовлечение опытных специалистов в экономическую деятельность, создание новых рабочих мест", - приводятся слова заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой.

Программа "Серебряный старт" нацелена на использование опыта и навыков пожилых людей в тех сферах, где их знания и умения могут быть особенно востребованы. В числе перспективных направлений для начала бизнеса: уход и забота (например, услуги сиделок, доставка продуктов или лекарств для маломобильных граждан), бытовые услуги (ремонт техники, пошив одежды и другие) туризм и гостеприимство, образовательные услуги. Не менее значимы и возможности монетизации хобби, например изготовление изделий ручной работы, выращивание рассады и саженцев, создание продукции из дерева, керамики и других материалов.

"Поддержка развития бизнеса среди пенсионеров старше 60 лет имеет огромное значение, поскольку это поколение обладает богатым жизненным и профессиональным опытом, который может стать основой для успешного предпринимательства", - указал директор Ленинградского фонда поддержки предпринимательства Вадим Аверин.