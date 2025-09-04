Он будет действовать до вечера 5 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Челябинский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в области. Такая ситуация сохранится до вечера 5 сентября.

"4-5 сентября 2025 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Объявляется предупреждение о НМУ первой степени", - сказано в сообщении.

По данным синоптиков, в эти дни в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, днем возможны грозы, порывы ветра достигнут 18 м/с.