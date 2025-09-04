За все время пребывания в зоопарке у него родилось четыре детеныша

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Суматранский орангутан по кличке Сандокан умер в возрасте 43 лет в Московском зоопарке. Об этом сообщили в Telegram-канале зоосада.

"<...> Он скончался на 44-году жизни, что является весьма преклонным возрастом для этого вида. Сандокан, он же Сандик, прожил в российской столице большую часть своей жизни", - говорится в сообщении.

Сандокан родился в 1981 году в Германии, а в 1999 году его перевезли в Московский зоопарк. За все время пребывания в зоопарке у него родилось четыре детеныша.

Суматранские орангутаны занесены в международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения.