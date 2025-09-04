Жога подчеркнул важность сотрудничества Народного фронта и полпредства

По словам полпреда, встречи с руководителями региональных исполкомов президентского движения должны стать регулярными и способствовать эффективному диалогу между властью и общественными структурами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие между полпредством в Уральском федеральном округе (УрФО) и Народным фронтом играет ключевую роль в работе с гражданами и решении региональных проблем. По словам полпреда Артема Жоги, встречи с руководителями региональных исполкомов президентского движения должны стать регулярными и способствовать эффективному диалогу между властью и общественными структурами.

"Для института полпредства взаимодействие с Народным фронтом - важнейший элемент ежедневной работы. Региональные отделения играют ключевую роль в выявлении проблем, а мы со своей стороны прилагаем все усилия для их скорейшего разрешения", - приводит слова Жоги пресс-служба Народного фронта.

Выступая на совещании с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым и представителями региональных исполкомов движения, он подчеркнул, что сотрудничество распространяется на широкий спектр задач, включая помощь бойцам на передовой, гуманитарные инициативы и работу с обращениями граждан. Жога особо выделил проект "Все для Победы!", который, по его словам, объединил более 20 тысяч жителей округа. "Это по-настоящему народный проект. Регионы Уральского федерального округа активно участвуют, помогают нашим защитникам и их близким, собирают посылки и доставляют их на фронт", - отметил полпред.

Кузнецов в свою очередь рассказал, что организация по поручению президента РФ передает на фронт автомобили от федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, а также конфискованное имущество, которое может быть полезно бойцам. "По линии гуманитарной миссии в ДНР наши 150 волонтеров ежедневно доставляют воду нуждающимся. Все, что может принести пользу общему делу, не уничтожается, а идет нашим ребятам", - добавил он.