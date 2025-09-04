В Москве состоится международная конференция по искусственному интеллекту

Мероприятия пройдут с 19 по 21 ноября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Международная конференция по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey состоится в Москве с 19 по 21 ноября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка со ссылкой на первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

"AI Journey по праву является одним из самых масштабных и значимых событий в области технологий ИИ в мире. В прошлом году на мероприятии выступили свыше 200 спикеров из разных стран, включая Индию и Китай. В этом году конференция выходит на новый уровень. Уверен, что на форуме будут приняты важные международные решения и анонсированы прорывные открытия в области генеративного интеллекта для создания лучшего завтра", - сказал Ведяхин в рамках Восточного экономического форума.

Отмечается, что мероприятие пройдет в гибридном режиме: очно и онлайн. Оно объединит традиционные выступления международных ИИ-экспертов и новые интерактивные форматы. Каждый из трех дней конференции будет посвящен технологиям искусственного интеллекта в науке, бизнесе и обществе.

В ходе научного дня ученые из разных стран мира расскажут о роли ИИ в современной науке и поделятся видением будущего этой синергии. Выступления в рамках бизнес-блока будут посвящены практическим и стратегическим аспектам внедрения технологий для создания, развития и повышения эффективности компаний.

Программа дня "Общество" позволит участникам конференции узнать о практической пользе ИИ в масштабах всей страны и в повседневной жизни, а также о вызовах, которые предстоит решить в этой области, пояснили в сообщении.

"За три дня на площадке AI Journey ведущие мировые исследователи, ученые, представители бизнеса и государств-участников расскажут о последних трендах в сфере ИИ и обсудят перспективы индустрии. Одним из основных событий конференции станет подведение итогов форсайт-сессий AI Horizons, которые с начала 2025 года прошли в разных странах мира под эгидой Международного альянса ИИ", - добавили в пресс-службе.

Также на конференции состоится награждение победителей соревнований, приуроченных к AI Journey: AI Challenge для участников до 25 лет и AIJ Contest для опытных специалистов, отметили в сообщении. Также будут подведены итоги открытого отбора научных статей AIJ Science.