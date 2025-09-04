Капитальный ремонт водовода от Бердовского водохранилища и водовода "Прилив" позволит полностью решить вопрос обеспечения стабильного водоснабжения города, сообщил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обсудили сложности с водоснабжением Бердянска, где износ сетей составляет 95%, и обговорили меры по улучшению ситуации.

"Износ сетей в городе составляет 95%, что приводит к порывам и отключениям водоснабжения. Обсудили готовность к капитальному ремонту четырех водоводов в границах города, капитальный ремонт водовода от Бердовского водохранилища и ремонт водовода "Прилив", который питает значительную часть Бердянска, что позволит полностью решить вопрос и обеспечить стабильное водоснабжение города", - написал Балицкий в Telegram-канале по итогам встречи с Кириенко, который находится в Запорожской области с рабочим визитом.

Глава региона и первый замглавы администрации президента затронули проблемы прифронтовых территорий, где требуется усиление мер безопасности из-за атак со стороны ВСУ, а также увеличение числа аварийных бригад, которые задействованы в восстановлении критической инфраструктуры.

"При поддержке правительства РФ, администрации президента и благодаря шефской помощи уже проделана огромная работа по восстановлению социально-экономической жизни региона. Благодарю Сергея Владиленовича за визит, постоянную поддержку в любых вопросах", - добавил Балицкий.