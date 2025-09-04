Жителей призвали доверять только официальным источникам

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Приказ о введении режима ЧС из-за якобы массового отравления жителей начали распространять в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщили в ГУ МЧС по региону, эта информация не соответствует действительности.

"По электронной почте распространяется фейковый приказ о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением жителей республики. Главное управление МЧС России по ДНР обращает внимание, что распространение злоумышленниками подобной информации направлено на дестабилизацию обстановки и дискредитацию органов власти", - говорится в сообщении.

В управлении призвали жителей доверять только официальным источникам информации.