На станции Железнодорожная МЦД 4-5 сентября откроют новую платформу №3

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Поезда МЦД-4 и дальнего пригорода начнут останавливаться на новой платформе на станции Железнодорожная. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Открываем на Железнодорожной новую платформу №3. С 5 сентября здесь будут останавливаться поезда дальнего пригорода, которые в том числе курсируют на D4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на всей платформе уже установлены навесы, добавлены освещение, навигация и лавочки. Кроме того, столичные власти откроют на станции зоны ожидания, эскалаторы и лифты.

В департаменте добавили, что в настоящее время продолжается реконструкция четвертой платформы и строительство северного вестибюля на Железнодорожной.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем новые и совершенствуем уже открытые городские вокзалы. Сейчас на Железнодорожной совершают почти 38 тыс. поездок ежедневно. Мы ожидаем, что их количество будет увеличиваться. Поэтому при проектировании городского вокзала мы предусмотрели запас пропускной способности на много лет вперед", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.