После ЧП в Астрахани обследовали 29 домов

Заместитель председателя правительства Михаил Богомолов сообщил, что шесть есть имеют признаки аварийности

АСТРАХАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. В Ленинском районе Астрахани обследовано 29 многоквартирных домов, 6 из них имеют признаки аварийности, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Михаил Богомолов с места эвакуации жильцов дома на улице Ляхова, 7, вечером 4 сентября.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что более 100 жильцов многоквартирного дома экстренно эвакуировали из-за трещины в стене. Богомолов сообщал, что опасности обрушения дома нет, трещины старые и статичные, дома не признан аварийным. Жильцы возвращаются в свои квартиры. 5 сентября будет проведено совещание, где будут разработаны новые противоаварийные мероприятия для этого дома.

"Мы по поручению губернатора проводим полное обследование характерных домов в этом районе после случая с аналогичным домом на Ляхова. У нас в разработке находятся 29 домов, из них уже имеются заключения по шести домам, в которых имеются признаки аварийности", - сказал он, отметив, что властям осталось изучить еще пять домов.

28 июля в пятиэтажном жилом доме на этой же улице произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, никто не пострадал, завалы разобрали. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. Введен режима ЧС муниципального уровня. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.

После инцидента губернатор региона Игорь Бабушкин поручил вице-губернатору - председателю правительства Астраханской области Денису Афанасьеву и заместителю председателя правительства Михаилу Богомолову взять на контроль обследование других многоквартирных домов в этом районе.