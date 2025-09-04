Их поздравили с победой вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Команда Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) победила на чемпионате мира по спортивному программированию ICPC, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Финал соревнований состоялся в Баку.

"Команда СПбГУ одержала победу на чемпионате мира по спортивному программированию ICPC. Всего в число золотых медалистов чемпионата вошли четыре команды. Абсолютную победу в состязании одержала команда студентов СПбГУ в составе Максима Туревского, Леонида Данилевича и Федора Ушакова", - отметили в пресс-службе.

За отведенные пять часов команда СПбГУ решила 11 задач из 12, опередив других участников с большим отрывом. Главной целью было за ограниченное время решить алгоритмические задачи разной степени сложности с помощью кода, допустив минимум ошибок и совершив как можно меньше неправильных попыток. Подготовку команды проводили тренеры Иван Казменко и Николай Дубчук.

"Поздравляем наших студентов с этой триумфальной победой! ICPC считается самым престижным соревнованием по программированию среди студентов. И на нем именно наши ребята стали лучшими среди участников из более чем 70 стран и порядка 140 университетов мира, включая Гарвард и [Массачусетский технологический институт] MIT. Мы гордимся тем, что обучающиеся разного уровня - и школ, и университетов - регулярно возвращаются с международных олимпиад и чемпионатов с медалями", - отметил Чернышенко в поздравлении по случаю победы.

Студентов поздравил также министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он отметил, что завоевать золото на таком престижном соревновании - значимое достижение, признание высокого мастерства и слаженной командной работы.