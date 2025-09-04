Кравцов: цифровые технологии дополнят традиционную форму обучения

В частности, новая стратегия развития образования до 2036 года закрепляет принцип совершенствования образовательной инфраструктуры, отметил министр просвещения

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Цифровые образовательные технологии будут использоваться в качестве дополнения к традиционной форме обучения в новой стратегии развития образования до 2036 года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "Известиям" в рамках Восточного экономического форума.

"В стратегии четко написано, что есть традиционная форма обучения, а цифровые технологии - это дополнение к ней", - сказал он.

По словам министра, новая стратегия охватывает разные формы обучения, в том числе дистанционный формат. Кравцов отметил, что в ней также закрепляется принцип совершенствования образовательной инфраструктуры.

По его словам, искусственный интеллект является одним из вызовов, и в связи с его развитием надо быть готовым ответить, как использовать возможности ИИ в обновленной системе образования.

Кравцов подчеркнул, что стратегия призвана не допустить ошибок 90-х годов, когда "псевдоэксперты пытались фактически разрушить систему образования и навязать чуждые России ценности".

"Начиная с 2000-х годов наша система образования активно развивается, и мы сегодня пришли к единым программам, учебникам, требованиям. Собственно говоря, мы возродили систему образования именно как систему. Да, есть проблемы и задачи, которые необходимо решать, но это намного решать легче, когда есть целостная система", - заключил министр просвещения.

