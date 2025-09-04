В мероприятии примут участие 145 команд из 60 регионов страны от Калининграда до Камчатки, а также из Республики Беларусь

ТУЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Открытие XIV Всероссийского фестиваля детских команд КВН.Первые, в котором принимают участие 145 команд из 60 регионов России, состоялось в Алексинском районе Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"На территории парк-отеля "Шахтер" в Алексинском районе состоялась торжественная церемония открытия XIV Всероссийского фестиваля детских команд КВН.Первые. Мероприятие проходит в Тульской области впервые. В фестивале примут участие 145 команд из 60 регионов России от Калининграда до Камчатки, а также из Республики Беларусь. Среди них заявлены как начинающие команды, так и опытные игроки", - сообщает пресс-служба.

Заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин, который приветствовал участников от имени главы региона Дмитрия Миляева, назвал движение КВН важнейшим направлением молодежной политики. "В Тульскую область приехали ребята из других регионов. Мы сделаем все, чтобы пребывание в нашем регионе было для них интересным и комфортным", - сказал он.

Программа фестиваля включает мастер-классы по актерскому мастерству, хореографии, сценической речи и другим творческим направлениям. Участники посетят мотивационные встречи с известными людьми и увидят показательные выступления опытных команд Высшей лиги КВН. Руководитель детского КВН в России Руслан Волошин отметил "колоссальную работу", которая была проделана для того, чтобы фестиваль прошел динамично и с пользой для участников.

По словам заместителя председателя правления Движения первых Валерия Моргуновского, все команды состоят из детей, наставников и родителей, которые успешно проявили себя в этом сезоне проекта. "Уже больше половины всех региональных отделений Движения первых по стране активно развивают системную деятельность в КВН. До конца года 60 лучших команд примут участие во всероссийской Юниор-лиге КВН, еще 28 самых ярких коллективов станут участниками телепроекта "КВН. Дети", - сказал он.