МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. ФСБ России опубликовала рассекреченный документ о планах японской контрразведки провести массовые тайные казни "опасных элементов" в Маньчжурии в случае начала войны с СССР.

После нападения нацистской Германии на Советский Союз Япония по договоренности с германским правительством усилила подготовку к войне против Советского Союза, разработав свой план агрессии против СССР "Кан-току-эн" ("Особые маневры Квантунской армии"), все подготовительные мероприятия должны были завершиться к сентябрю 1941 года, отметили в Центре общественных связей ФСБ.

В результате разгрома Квантунской армии в августе 1945 года в руки советских органов госбезопасности попали многочисленные документы из архивов японских контрразведывательных органов (жандармерии и полиции) в Маньчжурии. Во время разбора архива особого отдела Фуюаньского отряда пограничной полиции найдены документы 1941-1944 годов о том, что совместно с Японской военной миссией в Маньчжурии готовилась тайная массовая казнь "опасных в военное время элементов" - лиц, подозреваемых в антияпонской деятельности.

Согласно опубликованной ФСБ справке из архива УФСБ по Омской области "О проводившейся органами японской контрразведки в Маньчжурии подготовке массовой казни "Опасных в военное время элементов" в случае войны с Советским Союзом", в начале 1941 года "особым кабинетом" Министерства общественного спокойствия марионеточного государства Маньчжоу-Го были разработаны "Основные положения классификации опасных в военное время элементов", разделявших их на пять категорий: "Ко" (А), "Оцу" (Б), "Хэй" (В), "Тэй" (Г) и "Бо" (Д).

К категории "Ко" (А), подлежащих в случае войны тайной казни без суда, отнесли иностранцев, находившихся в заключении, "которых нельзя было использовать против противника или завербовать на свою сторону", а также "агентов иностранных разведок, занимавших важные посты в иностранных торгово-промышленных компаниях или религиозных организациях". В эту же категорию включали жителей Маньчжурии - китайцев и японцев, имевших гражданство Маньчжоу-Го, китайских подданных-монголов и белоэмигрантов - "агентов иностранных разведок или лиц, подозревавшихся в шпионаже". Ко второй категории ("Оцу") относились лица, в отношении которых надо было принять решение о казни или перевербовке после ареста и следствия. К третьей категории - лица, подлежащие изгнанию из страны, в том числе иностранцы, "которых следовало бы физически уничтожить", но убийство было нежелательно по международным соображениям, в том числе сотрудников иностранных дипломатических и консульских учреждений.

В июле 1941 года "основные положения" были разосланы уездным органам полиции и даны указания, как "в случае войны должно быть произведено убийство лиц, отнесенных к категории "Ко".

Сокрытие казней

Японская контрразведка лицемерно предлагала благотворительным организациям поддерживать семьи и близких жертв, подвергнутых "строгой мере", с целью как можно дольше скрывать массовые репрессии и не вызвать волнений среди населения Маньчжурии. "После проведения в жизнь "строгой кары" <…> должно быть сделано все, чтобы не осталось ни вещей покойников, ни прочих предметов, которые могли бы послужить уликами. В случае, если семьи или прочие родственники попадут в нужду или беспокойство, необходимо связаться с соответствующими распределительными учреждениями для оказания им материальной помощи, а также необходимо проводить работу по успокоению их", - говорилось в захваченных документах. Предписывалось "принять меры для того, чтобы <…> не взволновать и не возбудить население, не вызвать слухов, не допускать побегов или ошибочных арестов не тех лиц, которые указаны в списках и т.д.".

План проведения "особых маневров" постоянно совершенствовался и дополнялся новыми деталями. В августе 1943 года начальник Сэньзянского провинциального управления охраны госбезопасности дал указание уездным полицейским органам сообщить места предполагаемых казней, способы их приведения и лиц, на которых это будет возложено. Начальники Дуньаньчжэньского и Хайцинского отрядов пограничной полиции предложили проводить "строгие меры" путем расстрела в глухих, отдаленных от населенных пунктов местах. Начальник Цинделийского отряда предложил "в целях обеспечения максимальной секретности "строгой меры" производить ее отсечением головы, но иметь наготове маузер на случай попыток побега убиваемых". На основании предложений в ноябре 1943 года был составлен новый "План мероприятий в отношении опасных в военное время элементов".

"В целях обеспечения тайны для проведения этого мероприятия целесообразно использовать лунное ночное время, а в случае, если лунного света нет, проводить это мероприятие на рассвете или в вечерние сумерки. Способ приведения в исполнение - закалывание штыком или отсечение головы японским мечом. Расстрелов следует по возможности избегать", - говорилось в нем.

В сентябре 1944 года в целях обеспечения большей тайны слова "строгая кара" ("строгое наказание" - "гэндаю сйобун") следовало заменить на "мероприятие Ко" ("Ко-сйоци")". Разгром частями Красной армии Квантунской группировки не позволил привести в действие эти планы.