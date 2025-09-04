Из акваторий Чукотки поднимут пять затонувших судов в рамках госпрограммы

По словам руководителя департамента природных ресурсов и экологии округа Алексея Савченко, после подъема судов улучшается экологическая обстановка в акваториях и повышается туристическая привлекательность близлежащих населенных пунктов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Пять затонувших судов поднимут со дна акваторий на Чукотке в рамках проекта "Генеральная уборка" в 2026 году. Подъем судов во исполнение госпрограммы повышает туристическую привлекательность близлежащих населенных пунктов, сообщил ТАСС руководитель департамента природных ресурсов и экологии округа Алексей Савченко в преддверии сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" Восточного экономического форума.

"В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" в 2023 году поднято три затопленных судна в акватории бухты Эмма, в 2024 году произведен подъем, резка и направление на утилизацию трех затопленных судов. В 2025 году проведены обследования пяти судов, ликвидирована угроза загрязнения водной среды химическими элементами железа путем удаления 150 тонн металлолома от трех затонувших судов. В 2026 году планируется подъем и удаление пяти судов, затонувших в акватории [поселка] Эгвекинота", - рассказал Савченко.

По его словам, после подъема судов улучшается экологическая обстановка в акваториях и повышается туристическая привлекательность близлежащих населенных пунктов.

