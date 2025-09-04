На Камчатке ведут переговоры по запуску прямого рейса из региона в Харбин

По словам губернатора Владимира Солодова, регион активно сотрудничает с КНР в разных сферах, и в крае идет работа над раскрытием бренда Камчатки

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатки ведут переговоры по запуску прямого маршрута из Петропавловска-Камчатского в Харбин, чтобы у жителей региона была возможность как можно чаще посещать КНР. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Мы заинтересованы, конечно, в зарубежном турпотоке и в возможности посещения Китая нашими жителями. Это очень востребованное направление. Могу сказать, что мы запустили в этом году маршрут на Благовещенск прямой, и он очень востребован, в том числе в комбинации с китайским направлением на Хэйхэ. Сейчас ведем переговоры по запуску маршрута на Харбин. Я надеюсь, что в следующем году после открытия международных рейсов в новом аэропорту тоже удастся его запустить", - сказал губернатор Камчатки.

По его словам, регион активно сотрудничает с КНР в разных сферах. "Мы постоянно работаем с Китаем. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сам бренд Камчатки был раскрыт. Все-таки Камчатка - это слово, которое известно всем в России и многим в мире. И раскрыть потенциал вот этого магического слова Камчатка, привлечь сюда туристов - это та задача, которую мы реализуем планомерно", - сказал губернатор Камчатки.