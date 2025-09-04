На площадках ВЭФ синоптики прогнозируют небольшой дождь и туман

Температура воздуха в течение дня поднимется до 24-26 градусов тепла, ветер будет достигать скорости 6-11 м/с

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Небольшой дождь ожидается сегодня утром на острове Русском во Владивостоке, где в эти дни проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Как сообщается на специализированном сайте Приморского гидрометцентра, передающем актуальные данные и прогнозы погоды на площадках проведения ВЭФ, в течение дня также местами возможен туман.

Согласно опубликованному прогнозу на 5 сентября, утром во Владивостоке пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня поднимется до 24-26 градусов тепла, ветер будет достигать скорости 6-11 м/с. При этом в течение дня местами ожидается туман. Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время во Владивостоке пасмурно и сыро.

Сайт с прогнозами погоды и фактической метеоситуацией на площадках ВЭФ начал работу накануне. На ресурсе размещены и будут актуализироваться прогнозы погоды для нескольких точек Владивостока, где пройдет ВЭФ, включая остров Русский, центр города, пролив Босфор Восточный и город Артем, где расположен аэропорт.

