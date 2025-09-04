Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил, что в 2026 году планируется возобновить студенческие проекты на станции "Пакш-II" в Венгрии, где студенты будут работать на стройке, устанавливать технологическое оборудование, участвовать в инспекциях входного контроля

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Число студентов, занятых на стройках Росатома в зарубежных странах, выросло до 314. Ребята трудятся в Бангладеше, Египте, Индии и Турции, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

"Мы достаточно много взаимодействуем с корпорацией Росатом как на территории России, так и за рубежом. И каждый год количество студентов за рубежом увеличивается, в этом году 314 ребят. Это турецкая атомная станция "Аккую", египетская станция "Эль-Дабаа", станция "Руппур" в Бангладеше, и "Куданкулам" в Индии", - сказал Киселев.

Он добавил, что в следующем году планируется возобновить студенческие проекты на станции "Пакш-II" в Венгрии. На текущий момент достигнута предварительная договоренность. Ожидается, что студенты будут работать на стройке, устанавливать технологическое оборудование, участвовать в инспекциях входного контроля. Также в их обязанности входит перевод разъяснительной проектной документации и документов по административно-хозяйственной деятельности.

