ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Программами дополнительного образования на Камчатке охвачены более 85% школьников, особое значение в этой работе занимает туристско-краеведческое направление. Об этом ТАСС сообщила министр образования региона Александра Короткова в преддверии сессии "Качество школьного образования: разговор о важном" Восточного экономического форума.

"Сейчас в Камчатском крае программами дополнительного образования охвачены более 41 тыс. детей, что составляет более 85% от общей численности детей школьного возраста. Обучение по программам дополнительного образования детей осуществляют более 250 организаций, их структурных подразделений, кружков, секций и индивидуальных предпринимателей. Особое значение в соответствии со стратегическим планом развития Камчатского края занимает туристско-краеведческое направление. Разработка и реализация программ туристско-краеведческой направленности, в том числе путем развития школьных музеев, туристских клубов, юннатских клубов будет трендом в дополнительном образовании региона на ближайшие годы, особое внимание - на развитие краеведческого движения", - сказала министр образования Камчатки.

По ее словам, с 2025 года в Камчатском крае реализуется новый проект "Юный кинолог Камчатки". Занятия, на которые дети откликнулись с большим интересом, проходят на базе средней школы №36 Петропавловска-Камчатского. "Ребята изучают не только теоретические знания в воспитании, ухода за четвероногими друзьями, но и получают практические навыки дрессировки. Это направление будет развиваться и в среднесрочной перспективе", - рассказала Короткова.

