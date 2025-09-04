Цели получения средств различаются в зависимости от возраста, сообщили в пресс-службе "А деньги"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Почти 60% обращений за микрозаймом приходится на долю россиян от 18 до 35 лет в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "А деньги" (финансовый сервис Альфа-банка) на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"С начала этого года компания "А деньги" предоставила в Приморском крае 40 тысяч микрокредитов. <…> Наиболее активной категорией клиентов в регионе является молодежь: на долю лиц в возрасте до 35 лет приходится 58% всех обращений. В сегменте 36-45 лет этот показатель составляет 28%, а среди тех, кто старше 45 лет - 14%", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что цели получения средств различаются в зависимости от возраста. "Чаще всего финансирование используют для оплаты образовательных курсов или чтобы воспользоваться выгодными предложениями во время распродаж - такая тенденция особенно характерна для молодой аудитории. Клиенты старшего возраста чаще прибегают к небольшим кредитам для финансовой поддержки родителей или оплаты дополнительных занятий для детей. Часто к микрокредитам прибегают для того, чтобы восстановить кредитную историю и вернуться к банковским продуктам", - указали в пресс-службе.

При этом средняя сумма одного займа в этом году увеличилась до 14,5 тысячи рублей против 11 тысяч рублей в прошлом. "Это говорит о повышении взаимного доверия: клиенты стали чаще оформлять крупные суммы, а МФО - охотнее их предоставлять благодаря улучшению платежной дисциплины заемщиков и росту финансовой грамотности населения", - считают в компании.

