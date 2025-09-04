Генпрокурор: согласование паспортов безопасности должно быть бесплатным

Госуслугу для бизнеса стоит включить в число бесплатных, считает Игорь Краснов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов предлагает включить согласование паспортов безопасности для объектов предпринимательской деятельности в число бесплатных госуслуг. Соответствующее предложение направлено главе государства, сообщил Игорь Краснов на сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" Восточного экономического форума.

"Фактически для согласования паспорта безопасности предприниматели вынуждены инициировать в отношении самих себя контрольные мероприятия. Для наведения порядка я предложил главе государства отнести данную процедуру к госуслугам, разумеется, на безвозмездной основе", - сказал генпрокурор.

По его словам, "это повысит уровень охраны объектов с массовым пребыванием людей, избавит бизнес от постоянной угрозы наказания за отсутствие необходимой документации".

В настоящее время, признал генпрокурор, многие предприятия промышленности, торговли, спорта и ряд других "сталкиваются со сложностями при прохождении оценки антитеррористической защищенности", в первую очередь из-за отсутствия детально регламентированного порядка, критериев принятия решений и процедуры взаимодействия с бизнесом.

Вопрос совершенствования мер антитеррористической защиты, в том числе актуализации паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей, поднялся после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" 22 марта 2024 года.

