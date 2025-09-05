Также предлагается предусмотреть компенсацию затрат на приобретение медикаментов незащищенным категориям граждан

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев и член фракции Сергей Кабышев направили письмо на имя министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна с просьбой стабилизировать цены на лекарства в столичных аптеках, а также предусмотреть компенсацию затрат на приобретение лекарств незащищенным категориям граждан. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Алексей Иванович, рассмотреть вопрос о стабилизации цен на лекарства в московских аптеках и принятии дополнительных мер поддержки граждан. В частности, необходимо предусмотреть механизмы компенсации затрат на приобретение жизненно необходимых препаратов для социально незащищенных категорий граждан, а также мониторинг цен на аптечные товары первой необходимости", - говорится в документе.

Отмечается, что по итогам проведенной депутатами Госдумы проверки был выявлен рост цен на базовые лекарства. Приобретение минимального набора необходимых средств - йода, перекиси водорода, парацетамола, смекты и обезболивающего - обошлось почти в 3 тыс. рублей, рассказали депутаты. Это для значительной части москвичей является серьезной нагрузкой на семейный бюджет, добавили парламентарии.

"Проблема высокой стоимости медикаментов означает реальный отказ людей от лечения ради оплаты еды и коммунальных услуг. Подобная практика угрожает здоровью населения и требует срочной реакции со стороны органов власти", - следует из текста письма.