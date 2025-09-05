Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев добавил, что основным направлением работы является сельское хозяйство

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Почти 3 тысячи студентов работали по проектам Российских студенческих отрядов (РСО) на территории Донбасса и Новороссии в летнем сезоне 2025 года. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.

"В Луганской и Донецкой народных республиках было по 1 000 человек в каждом региональном штабе. В Херсонской области - порядка 250, в Запорожье - порядка 300-400 человек вышли в сезон. Так как мы уже работаем в круглогодичной истории, для нас важно, что ребята присоединяются и делают. Сейчас все равно есть определенные свои сложности, специальная военная операция все равно продолжается. Мы ждем возвращения всех парней, сейчас в основном работают девушки", - сказал Киселев.

Он добавил, что основным направлением работы для студотрядов является сельское хозяйство. Также в ЛНР ребята задействованы в речной путине и строительстве различных объектов. Кроме этого, появились педагогические отряды и отряды проводников.

