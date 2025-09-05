В 2025 году запрет действует уже в 20 видах экономической деятельности

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россияне стали замещать вакантные места в отраслях на Камчатке после введения запрета на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности. Об этом ТАСС сообщила министр труда и развития кадрового потенциала региона Наталья Ниценко в преддверии сессии "Новые решения бизнеса и государства для развития в эпоху дефицита кадров и капитала" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Запреты на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности работают в регионе с 2018 года. В 2024 году такие запреты действовали в 16 видах экономической деятельности. В 2025 году запрет действует уже в 20 видах экономической деятельности. Анализируя рынок труда региона, можно сделать вывод, что в тех видах экономической деятельности, в которых действуют в настоящее время рабочие места стали замещать жители нашего региона, а также прибывающие граждане из других субъектов РФ", - рассказала Ниценко.

По ее словам, в настоящее время разработан и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия проект по включению в перечень запретов нового вида экономической деятельности - "деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления".

