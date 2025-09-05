В Приамурье из-за ливня и ветра до 24 м/с объявили штормовое предупреждение

В пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности отметили, что погода потенциально опасна для жизни и здоровья людей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Сильные ливни и ветер с порывами до 24 м/с ожидаются 6 сентября в Амурской области. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Внимание! Штормовое предупреждение! Уровень метеоопасности желтый. Гидрометцентр России информирует, 6 сентября местами на территории Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы. Усиление ветра с порывами 19-24 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погода потенциально опасна для жизни и здоровья людей. Жителям региона рекомендуется по возможности оставаться дома.