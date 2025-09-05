По словам губернатора Владимира Солодова, перерасчеты уже произведены всем, кого коснулась ситуация, надбавки выплачены

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Северные льготы для более чем 1,7 тыс. участников СВО с Камчатки восстановлены - теперь северный стаж будет учитываться даже во время, когда военнослужащие находятся в зоне проведения спецоперации - за пределами региона, приравненному к Крайнему Северу. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Добились восстановления северных льгот для более чем 1 700 наших земляков - участников специальной военной операции. Обсудили решение этой острой проблемы на совещании под председательством статс-секретаря - заместителя Министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой. Бойцы 40-й бригады морской пехоты во время нашей встречи на передовой рассказали, что часть из них получает северные надбавки не в полном объеме, а начисление льготного стажа производится без учета службы в районах Крайнего Севера", - написал губернатор Камчатки.

По его словам, перерасчеты уже произведены, всем, кого коснулась ситуация, надбавки выплачены. Теперь исчисление стажа производится в строгом соответствии с северным законодательством.