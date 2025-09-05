На вопрос модератора о продолжении поддержки предпринимателей в случае вступления в должность генпрокурор России ответил "время все расставит на свои места"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов прокомментировал свое предстоящее назначение председателем Верховного суда РФ.

"Время все расставит на свои места", - ответил на вопрос модератора сессии Генпрокуратуры на ВЭФ о продолжении поддержки предпринимателей в случае вступления в должность председателя Верховного суда РФ.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

