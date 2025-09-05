Как рассказал глава города Константин Шестаков, такие комплексы умеют фиксировать телефон в руке и непристегнутый ремень безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Владивостока до конца 2025 года установят вдоль главной транспортной артерии города 18 комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения с применением искусственного интеллекта. Как рассказал ТАСС на полях Восточного экономического форума глава города Константин Шестаков, такие комплексы умеют фиксировать, в частности, телефон в руке и непристегнутый ремень безопасности.

"Сегодня искусственный интеллект мы уже используем в первую очередь в центре организации дорожного движения. Это как умная система управления светофорами, так и работа по выявлению нарушений. Комплексы видеофиксации теперь становятся более вдумчивыми и уже могут фиксировать непристегнутый ремень, телефон в руках, пересечение полос, пересечение стоп-линии, перестроение через сплошную. Это действительно серьезные и недешевые комплексы. Но мы приняли решение о том, что мы в этом году установим по центральным маршрутам, именно в местах максимального сосредоточения нарушений, 18 таких комплексов", - рассказал мэр Владивостока.

По его словам, новыми системами оснастят участок гостевого маршрута от парка Победы до центра города в обе стороны. Принятые ранее в городе меры по регулированию движения, в том числе установка разделительных полос, позволили полностью ликвидировать смертельные ДТП на некоторых участках.

