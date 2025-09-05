Министр образования отметил, что в советское время в вузы поступали около четверти выпускников школ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Возможное уменьшение числа выпускников школ, выбирающих высшие учебные заведения, не является трагедией. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "Известиям" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мировой опыт показывает, что в каких-то странах это соотношение составляет 50 на 50, где-то 60 на 40. У нас в советское время, по-моему, 25% выпускников школ шли в высшие учебные заведения. Поэтому здесь, наверное, какой-то трагедии нет", - сказал он.

По словам министра, структура спроса на образование определяется состоянием экономики. В настоящее время востребованы рабочие специальности, а многие колледжи активно участвуют в выполнении оборонно-промышленного заказа, что также влияет на выбор выпускников.