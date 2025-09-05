Тарифная реформа позволит масштабно обновить коммунальную инфраструктуру РФ

В настоящее время в России оформляют около 1% инфраструктуры в год

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Обновление коммунальной инфраструктуры в России в настоящее время составляет около 1% в год и существенно ускорить темпы замены износившихся коммуникаций можно только при пересмотре тарифов на услуги ЖКХ. Предприятиям коммунальной сферы, чтобы масштабно обновлять ветхое оборудование, необходимо иметь гарантии возвратности вложенных средств, сообщил ТАСС председатель совета директоров группы "Полипластик", председатель комитета по ЖКХ "Деловой России" Лев Гориловский на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Ключевое в рамках внебюджетных решений - гарантия окупаемости инвестиций, и, к сожалению, в коммунальной инфраструктуре несмотря на то, что тариф определяется как долгосрочный, он раз в год может быть пересмотрен. Для многих инвесторов тема вложений в коммунальную инфраструктуру является не до конца прозрачной с точки зрения возвратности этих средств. Сегодня средств в тарифах на коммунальные услуги недостаточно для того, чтобы поддерживать необходимое качество услуг для населения и одновременно инвестировать в обновление. Необходимы либо значительные бюджетные вливания в виде субсидий, либо корректировка тарифной политики: введение долгосрочных тарифов с гарантией возвратности инвестиций и обязательной адресной поддержкой для тех категорий населения, которые не могут оплачивать полный тариф", - разъяснил Гориловский.

Он добавил, что в стратегии развития ЖКХ говорится о необходимости обновлять не меньше 2,5% коммуникаций в год, а целевой моделью является обновление 5% ежегодно. На деле же в год обновляется лишь 1%.

"Как мне кажется, необходима программа из двух частей: первой, которая позволила бы уменьшить долгосрочную потребность в обновлении: использование более долговечных технических решений, которые требуют замены не раньше, чем через сто лет. И тогда не обязательно будет обновлять 2,5% труб в год, можно ограничиться и 1%. Вопрос только в том, когда это произойдет. При том уровне износа, который есть сейчас, конечно, на уровне страны нужно иметь хотя бы 4% в год обновления для того, чтобы решить старые проблемы, а через цикл, условно, через 20 лет мы сможем выйти на цикл с 1% в год", - добавил эксперт.

По его мнению, тарифные изменения позволят в том числе загрузить местные предприятия, которые будут создавать добавленную стоимость и создавать рабочие места. Кроме прочего, существующие производства смогут приступить к производству оборудования, которое в России пока не производят - слишком велик риск, при отсутствии гарантированного спроса, не окупить вложений в новые производственные линии. Для развития таких технологических решений необходимо обеспечение долгосрочным спросом.