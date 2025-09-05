Как рассказал коммерческий директор компании Александр Дробинин, аппараты универсальные в части пациентов - от новорожденных с экстремально низкой массой тела, до взрослых пациентов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Тритон-электроникс" в ходе Восточного экономического форума представила на стенде Минпромторга РФ мобильный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства. Как рассказал ТАСС коммерческий директор компании Александр Дробинин, его можно применять как на месте оказания скорой помощи, так и при перевозке пациента любым транспортом, а также в стационаре.

"Вот этом году наш новый аппарат получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Сегодня происходит постановка на производство, и в сентябре мы отгружаем первые госконтракты. Аппараты эти универсальные в части пациентов - от новорожденных с экстремально низкой массой тела, до взрослых пациентов. Также они применяются в любых условиях, как на месте оказания помощи, на догоспитальном периоде транспортировки любыми видами транспорта, так и в стационарных условиях", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в мире сейчас существуют единичные аналоги, и в России в большинстве случаев используют иностранные аппараты. Сама компания "Тритон-электроникс" в последние два года поставляет порядка 50% всех стационарных аппаратов ИВЛ в РФ.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной его темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

