МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода без осадков и температура до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 18-20 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до плюс 9 градусов.

Ветер будет северный и северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. Ночью может похолодать до 6 градусов тепла.