В Донбассе и Новороссии построили знаковые молодежные центры

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Знаковые центры для молодежи за несколько лет построены в каждом из регионов Донбасса и Новороссии, сообщил ТАСС руководитель Росмолодежи Григорий Гуров во время рабочей поездки в ДНР.

"Я могу точно сказать, что за последние несколько лет у нас в каждом новом субъекте РФ построены знаковые молодежные центры: достраивается большой центр в [Донецке] ДНР, плюс регионы-шефы в разных муниципалитетах сделали инфраструктуру, в Запорожье большой центр "Маяк" построен, у нас в Херсонской области построен целый поселок для креативной молодежи "Счастливцево", который открывал президент в День молодежи в этом году", - сказал Гуров.

Он добавил, что в созданных центрах проводятся большие межрегиональные мероприятия. По словам собеседника агентства, молодежь этих четырех регионов показывает хороший результат по реализации проектов и преуспела по ряду других направлений.

В четверг Гуров сообщил ТАСС о росте числа молодых людей, приезжающих в Донбасс и Новороссию из других регионов. Это отличается от 2022 и 2023 годов, когда преимущественно молодежь ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выезжала в ознакомительные поездки по стране. Сейчас в Донецке достраивается один из самых больших в РФ молодежных центров, куда тоже будут привлекать жителей разных субъектов России на межрегиональные и федеральные мероприятия.