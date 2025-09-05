Параллельно специалисты готовят площадку под строительство нового аэропортового комплекса, которое начнем в 2026 году

ОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Демонтаж устаревших строений аэропорта Омск-Федоровка начался в Омске. Параллельно готовится площадка под строительство нового аэропортового комплекса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

"Начался демонтаж устаревших строений аэропорта Омск-Федоровка, построенных в 80-х годах прошлого века <…>. Параллельно специалисты готовят площадку под строительство нового аэропортового комплекса, которое начнем в следующем году", - говорится в сообщении. Хоценко поблагодарил президента РФ за возможность построить в регионе новый аэропорт.

На данный момент проект строительства аэропортового комплекса оценивается в 51 млрд рублей, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

Новый аэропорт Омск-Федоровка планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2028 года, первый полет запланирован на 25 декабря того же года. Об этом говорится в проекте комплексного плана транспортного обслуживания населения Омской области на 2026-2030 годы.

В стратегии отмечено, что аэропорт будет возведен в рамках концессионного соглашения сроком на 49 лет. В аэропорту планируется строительство аэродрома гражданской авиации со взлетно-посадочной полосой длиной 3,2 км. Благодаря возведению объекта власти рассчитывают привлечь инвестиции и нарастить объем внешней торговли с азиатскими рынками, привлечь специалистов из дружественных стран. Также аэропорт даст толчок к развитию туризма и упростит логистику путешествий. В 2024 году действующий аэропорт Омск-Центральный обслужил 1,72 млн пассажиров.