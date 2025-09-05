Ространснадзор: танкеры "Волгонефть" не укомплектовали квалифицированным экипажем

Как сообщили в Межрегиональное территориальное управление Ространснадзона по Южному федеральному округу, капитан танкера "Волгонефть-212" представил капитану морского порта Кавказ недостоверные сведения о составе экипажа намеренно

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые в 2024 году потерпели крушение в Керченском проливе, не были укомплектованы квалифицированным экипажем, а для получения разрешительных документов на выход в море предоставили недостоверные сведения о составе экипажа. Об этом ТАСС сообщили в Межрегиональное территориальное управление Ространснадзона по Южному федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ЮФО).

"В рамках расследования были установлены и другие нарушения законодательства Российской Федерации в области судоходства и мореплавания было установлено, что оба судна на дату крушения не были укомплектованы экипажем в части, касающейся соответствия его квалификации обязательным требованиям", - говорится в сообщении.

Состав и квалификация экипажа для каждой группы судов в зависимости от грузоподъемности и вида перевозимых грузов устанавливается свидетельством о минимальном составе экипажа судна. Документ определяет состав моряков, достаточный для безопасного плавания. В свидетельстве, которое подается капитаном судна по предоставляемым морякам сведениям, указывается ряд позиций, в том числе количество и должности членов экипажа с подтверждением их квалификации.

"Свидетельством о минимальном составе экипажа, выданным на "Волгонефть-212", в состав экипажа должны были входить три члена экипажа, имеющих дипломы судоводителей для данных судов. Фактически же на борту судна два члена экипажа имели соответствующую подготовку. Аналогичные нарушения выявлены и на судне "Волгонефть-239". В состав экипажа также должны были входить трое судоводителей. Фактически на дату крушения на борту судна из судоводительского состава находились старший помощник капитана и капитан судна. При этом срок действия диплома капитана истек 4 декабря 2024 года", - сообщили в управлении Ространснадзона.

Помимо этого, было установлено, что капитан танкера "Волгонефть-212" представил капитану морского порта Кавказ недостоверные сведения о составе экипажа намеренно, чтобы, по словам капитана судна, "у капитана порта не было вопросов". О данной ситуации, как показало расследование, знал и судовладелец. В Ространснадзоре отметили, что неисполнение указанных требований может привести к неверной оценке обстановки в ходе эксплуатации судна, не правильно принятым решениям, ошибкам, которые приводят к аварийным случаям и, подчас, непоправимым последствиям.

О крушении

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, они перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

В августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к владельцу танкера "Волгонефть-239" - компании "Волгатранснефть" и постановил взыскать сумму вреда окружающей среде в размере почти 35,5 млрд рублей и еще 10 млн рублей госпошлины в доход федерального бюджета. Также суд в полном объеме удовлетворил иск Росприроднадзора к владельцу и фрахтователю потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-212" - компаниям "ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг" соответственно и постановил взыскать сумму вреда окружающей среде в размере почти 49,5 млрд рублей, а также 10 млн рублей госпошлины в доход федерального бюджета.