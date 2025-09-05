Стороны также договорились о взаимодействии в вопросах вовлечения в оборот объектов культурного наследия

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ и правительство Забайкалья привлекут инвесторов для реставрации исторических зданий в регионе, говорится в сообщении компании.

"ДОМ.РФ и власти Забайкальского края объединят усилия по привлечению частных и корпоративных инвесторов для восстановления памятников истории и архитектуры, расположенных на территории региона. Соглашение об этом на ВЭФ-2025 подписали заместитель генерального директора компании Денис Филиппов и губернатор края Александр Осипов", - отмечается в сообщении.

Стороны также договорились о взаимодействии в вопросах вовлечения в оборот объектов культурного наследия (ОКН), расположенных в крае, совместной работе по применению мер господдержки в этой сфере, внедрению механизмов контроля за ходом реставрации исторических зданий, размещению ОКН на портале наследие.дом.рф.

"Сохранение культурного наследия в архитектуре - одна из основных целей нашей работы по вовлечению в оборот и реализации неиспользуемого федерального имущества. С прошлого года ДОМ.РФ выступает оператором президентской программы по восстановлению и сохранению ОКН в неудовлетворительном состоянии. На данный момент большинство пилотных объектов уже реализованы на наших торгах. Среди переданных инвесторам - в том числе, торговый дом и торговые лавки Красикова конца XIX века, и дом Шиллинга начала ХХ века в Чите", - отметил Денис Филиппов.

Программа была запущена президентом РФ в прошлом году. Ее основная цель - реставрация и современное приспособление не менее 1 тыс. ОКН в неудовлетворительном состоянии к 2030 году. Новые собственники исторических зданий, входящих в пилотные проекты программы, могут привлечь льготное финансирование по ставке от 4% годовых для их восстановления и современного приспособления. Для покупателей таких же объектов, не входящих в проекты пилотной программы, предусмотрена ставка в 9% годовых.

Забайкальский край занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по количеству ОКН. На его территории расположено 5 683 таких объекта, из которых 223 - федерального, еще 620 - регионального значения, остальные - выявленные.