Яровая: приоритетом при закупках питания для школьников должно быть качество

Вице-спикер Госдумы добавила, что продолжает работать над донастройкой реализации закона о бесплатном горячем питании для младшеклассников

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая работает над донастройкой реализации закона о бесплатном горячем питании для младшеклассников, чтобы приоритетом при госзакупках в этой области было качество. Об этом депутат рассказала в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

"Закон о бесплатном горячем питании, который в свое время разрабатывала, и он благодаря президенту стал мерой государственной поддержки для всех семей в начальной школе, сейчас донастраиваю с тем, чтобы госзакупки осуществлялись в приоритизации качества, а не цены", - сказала парламентарий.

Яровая поделилась, что эта и многие другие инициативы, которые она реализовала на законодательным уровне, изначально создавались с прицелом на Дальний Восток, но затем успешно применялись во всех субъектах РФ. "Через знание проблем на Дальнем Востоке можно выходить и на решения, которые бы позволили вообще охват делать в целом по регионам", - подчеркнула Яровая.